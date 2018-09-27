بعد عرضها بالمزاد.. سيارة شهدت حفل الزفاف الثالث لمارلين مونرو

دخلت السيارة التى شهدت زفاف نجمة الإغراء الأمريكية "مارلين مونرو"، ضمن مجموعة من المقتنيات النادرة للمشاهير المقرر طرحها فى مزاد نوفمبر المقبل بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

واعتمدت نجمة هوليود الراحلة على سيارتها الكلاسيكية المكشوفة، من نوع فورد ثندربيرد فى حفل زفافها الثالث، حيث ركبتها مع زوجها الكاتب المسرحى آرثر ميلر إلى حفل زفافهما فى عام 1956، بعد ان اشترتها من المصنع عام 1955.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة بين 300 ألف دولار و500 ألف دولار، عندما يبدأ المزاد يوم 17 نوفمبر فى لوس أنجلوس، واحتفظت مونرو بالسيارة السوداء ذات المقعدين، لمدة 6 سنوات قبل أن تهديها إلى جون ستراسبيرج، ابن المخرج لى ستراسبيرج ، بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر قبل وفاتها بفترة قصيرة فى عام 1962.

وتم ترميم ثندربيرد جزئيا من قبل مصانع فورد، مع الاحتفاظ بالأجزاء الأصلية، وقد سجلت السيارة V8 ثندربيرد، بقوة 225 حصانا وسرعة قصوى تبلغ 113 ميل فى الساعة.





بدوره، قال دارين جوليان، رئيس شركة مزادات جوليان، "من حين لآخر يحدث شىء له سحر قوى، حيث يكون حوله كاريزما خاصة، بسبب علاقته بشخص ما"، وأضاف "إن فورد ثندربيرد السوداء الرائعة ليست فقط جزءًا من تاريخ السيارات، ولكنها تأتى مع هالة من السحر والرومانسية ومأساة أسطورة هوليوود الحقيقية".