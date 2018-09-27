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ورشة إعداد الممثل المسرحي بدار علوم الفيوم الأحد

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:50 م
ورشة إعداد الممثل المسرحي بدار علوم الفيوم الأحد
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
تنظم كلية دار العلوم جامعة الفيوم (رعاية الشباب اللجنة الفنية) ورشة إعداد الممثل المسرحي في الفترة من الأحد مطلع الأسبوع المقبل إلي الأربعاء 3 أكتوبر يحاضر فيها كلا من المخرجين الشباب (محمود حافظ – حسام إبراهيم – علي الشيمي – خالد الشريف).

وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف رحيل رئيس الجامعة والدكتور عادل الدرغامي عبد النبي عميد كلية دار العلوم.

وأكد دكتور عادل الدرغامي عميد الكلية إن هذا النشاط تطبيقا لتوجيهات دكتور اشرف رحيل رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام بالنشاط الطلابي الثقافي والفني بوصفة جزئية مساوية وفاعلة مع البرامج التعليمية في تشكل الوعي الطلابي وتشكيل طالب الجامعة.
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