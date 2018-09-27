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"الأوقاف": قافلة دعوية وطبية للوادي الجديد بمناسبة العيد القومي للمحافظة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:47 م
الأوقاف: قافلة دعوية وطبية للوادي الجديد بمناسبة العيد القومي للمحافظة
الدكتور محمد مختار جمعة - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
قال الدكتور محمد مختار جمعةظن وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إنه سيكون على رأس قافلة دعوية إلى محافظة الوادي الجديد الأسبوع المقبل، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وستشمل الفعاليات قافلة دعوية بمدينتي الخارجة والداخلة، وقافلة طبية من مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف لمدينة الداخلة، وافتتاح المول التجاري الذي أنشأته هيئة الأوقاف المصرية.

من ناحية، أخرى عقد  الوزير، لقاء اليوم الخميس، حضره المهندس سمير الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة، والدكتورة مها عقل لمتابعة ما تم من المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الدعاة والتي سيتم افتتاحها خلال شهر أكتوبر المقبل.
المزيد عن: وزير الأوقاف وزارة الأوقاف مستشفى الدعاة الأوقاف
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