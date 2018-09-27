"الأوقاف": قافلة دعوية وطبية للوادي الجديد بمناسبة العيد القومي للمحافظة

قال الدكتور محمد مختار جمعةظن وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إنه سيكون على رأس قافلة دعوية إلى محافظة الوادي الجديد الأسبوع المقبل، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وستشمل الفعاليات قافلة دعوية بمدينتي الخارجة والداخلة، وقافلة طبية من مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف لمدينة الداخلة، وافتتاح المول التجاري الذي أنشأته هيئة الأوقاف المصرية.



