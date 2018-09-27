شاهد .. مباراة الاسماعيلي والكويت الكويتي يوتيوب HD

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موعد مباراة الاسماعيلي والكويت الكويتي اليوم





البطولة : البطولة العربية للأندية





القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية HD 2





معلق المباراة : لم يحدد بعد





الساعة : 6:30 مساءًا بتوقيت مصر





الساعة : 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية









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وتقام المباراة في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على وستنقل مباشرة على قناة «أبوظبي الرياضية 2» المفتوحة.





التشكيل المتوقع:





استقر مضوي على تشكيل الاسماعيلي لمباراة اليوم أمام االكويت الكويتي ومن المتوقع أن تكون كالتالي:





حراسة المرمى .. عصام الحضرى

خط الدفاع .. طارق طه – محمود متولى – ريتشارد بافور – باهر المحمدى

خط الوسط .. عماد حمدى – نادر رمضان

أمامهم ..محمد الشامى – حسنى عبدربه – لسعد الجزيرى

خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا

















التشكيل المتوقع للكويت الكويتي أمام الاسماعيلي:-





صابر خليفة





فيصل زايد – جمعه سعيد – عبد الله البريكي









محمد فتاو – طلال الفاضل – فهد الهاجري – حسين حاكم – فهد حمود – سامي الصانع





مصعب الكندري.















