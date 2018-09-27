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تشغيل 39 معدة ضمن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة في كفرالشيخ

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:48 م
تشغيل 39 معدة ضمن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة في كفرالشيخ
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سمر بسيونى
 
تابع الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، تشغيل معدات المرحلة الثانية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالمراكز والمدن والتي تقدر بـ 39 معدة باستثمارات قدرها 62 مليون جنيه، وتضمنت 12 مقطورة ثقيلة حمولة 54 متر مكعب و6 رؤوس شاحنات نقل ثقيل و6 جرارات زراعية بمقطورة و6 لوادر و3 ماكينات لتدوير السماد وبلدوزر على كتينة فضلًا عن سيارات نقل القمامة حمولة 20 و10 طن.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم توزيعها على مدن " بيلا - كفرالشيخ – دسوق – مطوبس" لتطبيق منظومة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، بالتعاون مع وزارة البيئة، مقدمًا الشكر لرجال جهازالنظافة بالمحافظة ودورهم الوطنى فى الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين برئاسة المهندس هشام فتحى، مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل والمخلفات الصلبة.
تشغيل 39 معدة ضمن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة في كفرالشيخ
تشغيل 39 معدة ضمن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة في كفرالشيخ
تشغيل 39 معدة ضمن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة في كفرالشيخ
تشغيل 39 معدة ضمن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة في كفرالشيخ
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