كيكة التمر.. طريقة التحضير والمكونات

المقادير

- لتحضير صلصة التوفي:

الزبدة : 450 غم

السكر البني : 2 كوب

كريمة : كوب (سائلة)

الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- التمر : 280 غم (مقطع ومزال النوى)

- الزبدة : 225 غم (طرية)

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- السكر البني : كوب

- البيض : 4 حبات

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- طحين : كوبان ونصف

- ملح : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقتان صغيرتان ونصف

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.





2. جهزي صينية الكيك وادهنيها بالزبدة وبطنيها بورق الزبدة.





3. ضعي التمر المقطع في قدر مع كوب ونصف ماء واتركيه يغلي على النار لمدة 3 دقائق ثم صفيه و طحنيه بمحضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعماً.





4. اخفقي الزبدة مع السكر البني والسكر الأبيض حتى يصبح كريمياً.





5. أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا.





6. أضيفي التمر المطحون واخفقي.





7. أضيفي الطحين والبيكنج صودا والملح واخفقي حتى تتجانس المكونات.





8. صبي المزيج في صينية الكيك المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الكيك ثم أخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد.





9. لتحضير صلصة التوفي: اخلطي الزبدة والسكر والفانيلا في قدر على النار حتى يذوب السكر ثم أضيفي الكريمة واتركي المزيج حتى يتكاثف.





10. صبي الخليط فوق الكيك بعد أن يبرد.



