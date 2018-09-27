مؤشر بورصة دبي يقفز 1.8% بختام جلسات الأسبوع

واصل سوق دبي المالي الارتفاع في نهاية جلسة اليوم الخميس ليسجل مؤشره أكبر وتيرة صعود يومية في 4 أشهر مدفوعاً بصعود بعض الأسهم القيادية.





وزاد المؤشر العام للسوق بنسبة 1.81% (أعلى وتيرة صعود منذ نهاية جلسة 31 من مايو الماضي) بالغاً 2825.75 نقطة، متوافقاً مع ارتفاعات الجلسات الثلاثة الماضية.





وتصدر الارتفاعات اليوم قطاع البنوك 3.25% مع صعود سهم الإمارات دبي الوطني 6.15% (أعلى وتيرة صعود منذ نهاية جلسة 11 من مارس الماضي) بالغاً 9.5 درهم، ودبي الإسلامي بنسبة 1.13% بالغا 5.39 درهم.





وزاد قطاع العقارات 1.62% مع صعود سهم أرابتك القابضة 3.76% بالغاً 1.93 درهم بالتزامن مع إيضاح الشركة أن حصة شركة "الهدف" التابعة لها تتراوح نسبتها بين 40% إلى 50% بعقد من أدنوك للتوزيع والذي تبلغ قيمته 3.2 مليار ريال.





كما صعد سهم إعمار العقارية بنسبة 2.06% بالغاً 4.95 درهم، وإعمار للتطوير 1.75%، وإعمار مولز 1.7%، وداماك العقارية 0.74%.





وارتفع قطاع التأمين 0.28% مع ارتفاع سهم تكافل الإمارات 7.06% ليصل الى 1.82 درهم. وزاد قطاع النقل 0.18% مع ارتفاع سهم أرامكس بنسبة 0.49% بالغا 4.13 درهم.





وارتفعت السيولة اليوم إلى 344.14 مليون درهم "وهي أعلى سيولة منذ نهاية جلسة 14 من أغسطس الماضي)، مقابل 185.97 مليون درهم، وزادت الأحجام إلى170.79 مليون درهم مقابل 169.68 مليون سهم.





وتأتي تلك الارتفاعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء أمس والذي اتجه لرفع الفائدة الأمر دعم وعزز مكانة أسهم البنوك، إضافة اقتراب موسم الافصاح عن النتائج الفصلية





وارتفع المؤشر العام للسوق أمس 0.78%، رابحاً 21.53 نقطة بإقفاله عند مستوى 2775.57 نقطة.