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ميدو ينشر مقتطفات من كتابه الجديد "حلمي الكابوس"

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:18 م
ميدو ينشر مقتطفات من كتابه الجديد حلمي الكابوس
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علاء خليف
 

أعلن أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق عن طرح كتاب جديد من تأليفه، خلال الفترة المقبلة، يحمل اسم "حلمي الكابوس"، ولم يُفصح "ميدو" عن تفاصيل محتوي الكتاب.


وكتب "ميدو" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ويتحدثوا بالإسبانية فيما بينهما لا افهم بما يهمسون ولكني متاكد بأنهم معجبون بي!! ولَم لا فأنا ميدو!!! مقتطفات من كتابي الذي اكتبه بنفسي سيخرج الى النور قريبا ان شاء الله!! # حلمي_الكابوس".


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المزيد عن: ميدو كورة كتاب جديد رياضة حلمي الكابوس
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