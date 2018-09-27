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رئيس الوزراء: زياراتنا لمحافظات الصعيد مستمرة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:21 م
رئيس الوزراء: زياراتنا لمحافظات الصعيد مستمرة
مصطفى مدبولي
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هدى عبدالرازق
 
كشف المهندس مصطفى مدلولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل زيارته إلى محافظة قنا؛ لتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وقال خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إنه تفقد مدنة غرب قنا، ومشروع المراشدة، وجامعة وادي النيل، معربا عن سعادته للقاء أعضاء البرلمان للمحافظة.

ولفت إلى أنه زار 43 محافظات في صعيد مصر خلال أسبوع، معقبا: "زياراتنا للصعيد مستمرة".
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