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تحذير شديد اللهجة لبرشلونة من التعاقد مع بول بوجبا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:15 م
تحذير شديد اللهجة لبرشلونة من التعاقد مع بول بوجبا
بول بوجبا
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عمر عبد العزيز
 

 

حذر جيمي كاراجير أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي السابق، نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي لأنه يلعب لنفسه فقط.

 

ويحاول برشلونة الحصول على خدمات نجم وسط مانشستر يونايتد، من أجل تدعيم خط وسط البلوجرانا، ومع تواصل معركة كسر العظم، بين جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر ولاعبه بوجبا، فتبدو فرص الفريق الكتالوني هذه المرة كبيرة في الظفر بتوقيع النجم الفرنسي.

 

وقال مدافع ليفربول السابق في تصريحات صحافية نقلها موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "كل شيء في برشلونة يرتبط بالانضباط واللعب للفريق ككل، إلا أن هذا يتعارض كلياً مع ما يلعب بوجبا من أجله.. بوجبا يلعب لنفسه".

 

وأضاف: "الناس تقول إن مورينيو يُسبب المشاكل بعدما سحب من بوجبا شارة القيادة.. لكن هل هو بوجبا حقاً كابتن؟ هل طريقة لعبه تؤهله لذلك؟".

 

وواصل: "إنه يدع وكيل أعماله يتحدث بسلبية عن الفريق.. كيف يُعقل هذا لو كان لاعباً لمانشستر يونايتد، فعليه أن يُقاتل من أجل الفريق و كذلك من أجل مُدربه؟”.

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