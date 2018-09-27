إطلاق أسماء شهداء من الجيش والشرطة على 3 مدارس ببني سويف

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، على إطلاق أسماء 3 من شهداء القوات المسلحة والشرطة، على 3 مدارس بقرى المحافظة.



وجاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، واللواء عادل حجازي، نائب مدير أمن بني سويف، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا، السكرتير العام المساعد، فضلًا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية.



وقرر المجلس إطلاق اسم الشهيد "مجند" رمضان جدامي محمد طلبة، على مدرسة قرية تلت الإبتدائية 2 بمركز الفشن، واسم الشهيد "مجند" أحمد قرني سليمان أمين، على مدرسة قرية بني عفان الإبتدائية بنين بمركز بني سويف، واسم الشهيد "رائد شرطة" مصطفى على حمدون، على مدرسة الواسطى الابتدائية بنات.

