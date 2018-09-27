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وسائل إعلام: الملكة إليزابيث أجبرت ميجان على إجراء فحص الخصوبة قبل الزفاف

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:15 م
وسائل إعلام: الملكة إليزابيث أجبرت ميجان على إجراء فحص الخصوبة قبل الزفاف
ميجان ماركل
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وكالات
 

أجرت ميغجان ماركل، زوجة الأمير هاري، فحص خصوبة قبل الزواج بناء على طلب الملكة إليزابيث الثانية.

 

صرحت مصادر من القصر الملكي، موقع "RadarOnline.com"، أن ميجان ماركل، البالغة 37 عاما، قامت باختبارات الخصوبة، لضمان قدرتها على الإنجاب، وذلك قبل أن يسمح لها أن تكون جزءا من العائلة الملكية.

 

وكشف المصدر، أن "ميجان شعرت بالاشمئزاز عندما طلب منها الخضوع لاختبار الخصوبة".

 

وفقط بعدما أكد الأطباء، أن ماركل قادرة على الإنجاب، سمحت الملكة إليزابيث الثانية لها من الزواج من حفيدها، ولو تؤكد رسميا وجود بيانات لنتائج اختبارات الخصوبة.

 

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