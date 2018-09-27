تعرف على سبب رفض الشاهد لقاء وزير الداخلية الإيطالي‎

أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفض لقاء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي يأتي إلى تونس بغاية أن يلتقي وزير الداخلية هشام الفراتي للتحادث بشأن ملف الهجرة غير النظامية إلى السواحل الإيطالية.









و أشارت ذات المصادر إلى أن الشاهد رفض لقاء سالفيني على خلفية تصريحاته المعادية للمهاجرين، خاصة و أن زيارته أثارت ردود فعل في صفوف عدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات من بينها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الذي وجه رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية الإيطالي ذكر فيها بالخصوص بأن تجريم إيطاليا لعمليات الإنقاذ في البحر ستكون له مخلفات وعواقب خطيرة وكارثية بل إجرامية.



