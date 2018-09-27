تعرف على الأسهم الأكثر تداولاً ببورصة الكويت اليوم الخميس

تصدر سهم شركة عقارات الكويت أنشط تداولات البورصة الكويتية خلال جلسة اليوم الخميس، وذلك بعدما شهد زخم في أحجام وقيم التداول تُعد الأكبر له في البورصة خلال عام ونصف.





وبلغ حجم تداولات السهم حتى تمام الساعة 11:45 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 33.5 مليون سهم شكلت 34.4% من إجمالي كميات البورصة البالغة خلال الفترة 97.4 مليون سهم تقريباً.





وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ قرابة 350 صفقة، حققت سيولة بنحو 1.6 مليون دينار تُعادل 12.3% من قيم التداول بالسوق الكويتية والبالغة حتى اللحظة 13 مليون دينار.





وساهم نشاط التداول على السهم اليوم في صعوده خلال الفترة بنحو 2.2% عند سعر 47.2 فلساً، لتبلغ مكاسبه في تلك الأثناء قرابة الفلس.





وعلى الرغم من كونه سهماً مُدرجاً بالقطاع العقاري في البورصة، إلا أن الأخير لم يتأثر بارتفاع "عقارات الكويت" خلال جلسة اليوم، ليتراجع مؤشر القطاع في تلك اللحظات بنسبة 0.22%.





وشهد السهم زخم كبير في طلبات الشراء الكلية عليه خلال جلسة اليوم، ليتجاوز حجمها حتى الآن 7 ملايين سهم، فيما بلغ حجم عروض البيع الكلية منه نحو 5.8 مليون سهم.





وقال المُحلل الفني لسوق المال، بدار البدر لـ"مباشر"، إن طبيعة التداولات على السهم بالأمس واليوم مُلفتة للانتباه وربما تُفصح الأيام المُقبلة عن صفقة أو خبر إيجابي، فالشائع في الأسواق عبارة "اشتري على الإشاعة وبيع على الخبر"، وهي تنطبق بشكل كبير على البورصة الكويتية.





من الناحية الفنية، قال البدر إن سهم "عقارات الكويت" يحظى بمقاومة عند مستوى سعري 47.5 فلس وتجاوزه يعني الانتقال إلى المقاومة القوية الثانية عند 50 فلس، بينما الدعم عند سعر 45 فلس والإقفال دونه ينتقل إلى الدعم الثاني عند 42 فلس.





كانت الشركة أعلنت في إفصاح رسمي للبورصة الكويتية صباح اليوم، عن عدم وجود تفسير لديها حول التداولات غير الاعتيادية على سهم الشركة خلال جلسة أمس الأربعاء، موضحة بأنه ليس لديها أي تطورات أو أحداث جوهرية مؤثرة في الآونة الأخيرة من شأنها التأثير على سعر السهم أو حجم التداولات الكبيرة عليه.