تفاصيل خناقة توتي وسباليتي التي أجبرته على الاعتزال

روى فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي تفاصيل المشادة التي وقعت بينه وبين لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق للذئاب، قبل أن يعلن توتي اعتزاله كرة القدم نهائيًا.





ونشر موقع "كالتشيو ميركاتو"، جزء من كتاب السيرة الذاتية لتوتي، الذي صدر أمس، وفيه سرد النجم الكبير تفاصيل خلافه مع مدربه السابق.





وبحسب السيرة الذاتية، قال سباليتي موجهًا حديثه لتوتي: "كفى.. لا فائدة من الاستمرار، أنت لا تفهم، أنت ارتكبت خطأ وعليك الذهاب إلى المنزل".





وأعرب توتي أن ذلك كان أكثر عقاب مهين تعرض له، وشعر بالصدمة بعدما وجه له سباليتي هذا الحديث ورد: "حسنًا، أقبل العقوبة، دعنا نرى من سيدفع الثمن".





وقال سباليتي: "هل تهددني؟"، ليرد توتي: "تعرف أنني أمتلك دعمًا من الناس، لم يكن لدي سوى كلمات لطيفة لك، لكن أنت تريد طردي بعيدًا، تحمل مسؤولياتك".





وقال المدرب: "أنت مثل الآخرين، عليك أن تنسى الأوقات التي كنت فيها محصنا من الاستبدال".





واختتم توتي، موجهًا حديثه لمدربه السابق: "جبان، الآن، أنت لست بحاجة إلي بعد الآن، أنت جئت إلى هنا من أجل مهمة، أكملها".





وكان توتي قد ألقى باللوم على سباليتي، وأوضح أنه السبب الرئيسي وراء اتخاذه لقرار الاعتزال.



