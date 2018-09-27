المرافق تزيل الإشغالات والأكشاك المخالفة بميدان المنيب (صور)

نجح رجال شرطة المرافق بالجيزة، برئاسة اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، في إزالة الأكشاك المخالفة، وكافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، بميدان المنيب.





وقاد الحملة ظهر اليوم الخميس المقدم أحمد الدسوقي، وتم إزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المشاه والسيارات، والأكشاك المخالفة، التندات، عربات بيع المأكولات، كما تم منع وقوف الباعة الجائلين بالميدان، وإزالة المواقف العشوائية أمام محطة المترو.





وكلف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، باستمرار حملات إزالة الإشغالات وانتشار الخدمات الأمنية؛ لمنع عودتها، وذلك للحفاظ على نظافة الشارع الجيزاوي.

