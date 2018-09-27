غزة: موظفو أونروا يعلنون العصيان الإداري والإضراب الشامل

أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة، اليوم الخميس، عن العصيان الإداري وسلسلة خطوات أخرى احتجاجية على رفض أونروا لمطالب الموظفين، واتخاذها إجراءات ضد عدد منهم.

وقالت نائب رئيس اتحاد الموظفين آمال البطش، تصريحات صحفية، إن "الاتحاد أعلن العصيان الإداري وإغلاق مقرات أونروا والإضراب الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين".

وأضافت البطش، أن "هذه الخطوة جاءت رداً على رفض إدارة أونروا الاستجابة لمطالب الموظفين، وانسداد أفق الحوار بين إدارة أونروا والموظفين"، مشيرة إلى أنه في حال استجابة أونروا لدعوات الحوار فإن اتحاد الموظفين سيعلق هذه الخطوات.

وأوضحت البطش، أن أونروا حولت موظفين للتحقيق على خلفية مشاركتهم في فعاليات احتجاجية على سياستها في غزة، كما خصمت يوم عمل من الموظفين الذين شاركوا في دعوة للإضراب الأسبوع الجاري، فضلاً عن تجاهل مطالب موظفي العفود الذين أعلنت أونروا الاستغناء عن خدماتهم.