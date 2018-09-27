نائب قنا يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمحافظة

استقبل اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث تفقدا صباح اليوم، عددا من المشروعات الحيوية المهمة بمحافظة قنا، منها معبد دندرة الأثري بقرية دندرة بمركز قنا، والذي يبرز المكانة التاريخية والأثرية له، ووضع محافظة قنا على خريطة السياحة العالمية، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية وحفظ التراث.





وأشار "خلف الله" في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، إلى أن رئيس الوزراء تفقد أيضا مدينة غرب قنا، والمستشفى العام بقنا، وكذلك وحدة غسيل الكلى الصناعى به، والمستشفى الجامعى بجامعة جنوب الوادى، حيث وجه بالارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية والاهتمام بالمرضى والعمل على توفير كافة سبل الراحة وتلبية مطالبهم سريعا.



