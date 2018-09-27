مباحث مدينة نصر تكشف غموض سرقة محل حلويات







تلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من أحمد ف،37 سنة، مدير محل للحلويات بالحي العاشر، بأنه عقب قيامه بإجراء الجرد اليومي بالمحل عمله اكتشف سرقة مبلغ مالي 39 ألف جنيه.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها أيمن ا، 29 سنة، كاشير بالمحل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد محمد السيسي معاون المباحث من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية خطط لارتكاب الواقعة وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي.





تم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ 27.100 جنيه، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير المباحث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من كشف غموض واقعة سرقة 39 ألف جنية من دخل محل حلويات بمدينة نصر وتبين أن وراء ارتكابها عامل بالمحل.