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كارول سماحة تحتفل بـ 2 مليون متابع على "انستجرام"

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:46 م
كارول سماحة تحتفل بـ 2 مليون متابع على انستجرام
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الفجر الفنى
 
احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بوصولها إلى 2 مليون متابع عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ووجهت الشكر إلى كلي متابعيها وجمهورها الذين يحرصون على التفاعل معها. 

وكانت كارول سماحة قد طرحت كليب أغنيتها الجديدة "مبروك لقلبي" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وظهرت كارول في الكليب بلوك الشعر القصير، حيث تطل في بدايته بمشهد لها داخل المستشفى تعاني من مشاكل نفسية وصحية بسبب حبيبها الذي يعذبها. 
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