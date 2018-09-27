جلسة المنتصف.. البورصة تواصل تراجعها بضغوط مبيعات الأجانب

واصلت البورصة المصرية الهبوط الجماعي لمؤشراتها، خلال منتصف جلسة تعاملات اليوم الخميس، مضغوطة بمبيعات الأجانب .





وخسر رأس المال السوقى نحو 900 مليون جنيه ليسجل عند 800.4 مليار جنيه مقارنة باغلاق عند 801.3 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة، هبط مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.15% ليصل عند مستوى 14590.17 نقطة، وهبط معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.04% محققا مستوى 695.45 نقطة وتراجع ايضاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.11% محققا مستوى 1779.92 نقطة.



