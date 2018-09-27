8 شركات ناشئة تستعرض تجربتها في مؤتمر "تكني سميت" بالإسكندرية

أكدت 8 شركات ناشئة تعمل في مجالات الاقتصاد الرقمي المتطورة ومنها منصّات الاقتصاد التشاركي والتجارة الإليكترونية عن مشاركتها في مؤتمر "تكني سميت" الذي يعقد على مدار يومين بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 29-30 سبتمبر الحالي بحضور ومشاركة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





ويعقد مؤتمر "تكني سميت" في نسخته الرابعة برعاية الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات .





وتضم قائمة الشركات الناشئة كل من : شركة "بناء توداي" العاملة في مجال التشييد والبناء، وشركة "هلبر" العاملة في مجال توفير العمالة المدربة للقطاعات الصناعية والتجارية ، وشركة "أجري سوفت" المتخصصة في توفير قطع غيار السيارات ومنصات المنتجات الزراعية والبورصات السلعية ، كما تتضمن أيضاَ الشركات العارضة شركة "انجزني" وهي من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الحكومية بصورة مبتكرة، وشركة "ويست مارشيه" التي تعمل في مجال إعادة تدوير المخلفات الإليكترونية وشركة" بيوبزنيس" المتخصصة في حلول إنترنت الاشياء في مجال الصحة .





أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية :"أن المؤتمر يناقش مجموعة من القضايا المهمة والتي تحظي باهتمام الدولة في الوقت الراهن ومنها التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركي والإعلام الرقمي والصحة الرقمية، مشيرا أنه سيتم عقد نحو 50 جلسة عمل علي مدي يومين يتم خلالها بحث عددا من الموضوعات منها كيفية صياغة مستقبل التجارة الرقمية ومستقبل صناعة الإلكترونيات وآليات تفعيل المدفوعات الرقمية والوصول إلي المجتمع اللانقدي وتطوير نظم الصحة من خلال التكنولوجيا ومستقبل الإعلام في ظل تطور التكنولوجيا " .





يذكر أن المؤتمر يعقد بمشاركة اكثر من 100 خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات وممثلين عن 22 دولة أجنبية واكثر من 80 مستثمر أجنبي يعملون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال ونحو 180 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويشارك في المؤتمر اكثر من 5 الآف من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات.







