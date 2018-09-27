بدون تقطيع.. شاهد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى | بث مباشر مباراة الأهلى HD| ابو ظبي 1

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وتقام المباراة في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على وستنقل مباشرة على قناة «أبوظبي الرياضية 1» المفتوحة، ويعلق عليها عصام عبده.





وكان نادي النجمة اللبناني قد تأه لدور الـ32 للبطولة العربية للأندية بعد تغليه على الأفريقي التونسي والفيصلي السعودي والوئام الموريتاني في المجموعة الأولى من التصفيات