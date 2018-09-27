مكافحة المخدرات تضبط تشكيل عصابي لاتجارهم في المواد المخدرة

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديريات أمن"الجيزة، البحيرة، المنيا، أسيوط"، جهودهم في مجال ضبط قضايا الإتجار بالمواد المخدرة.





في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة والمتجرين بها، فقد أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الجيزة، البحيرة، المنيا، أسيوط) عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-





الإدارة العامة لمكافحة المخدرات





تمكنت الإدارة من ضبط عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، أحمد ح. ح، مواليد 1988، سبق إتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص"، محمد ف. ع، مواليد 1991، سبق إتهامه في قضية "مخدرات"، على ع. أ، مواليد 1993، نادر ن. أ، مواليد 1984، مقيمون بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.





وذلك حال تواجدهم بطريق القاهرة (الإسكندرية- الصحراوي) بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد مُستقلين السيارة رقم (70719 ملاكي السويس) وبحوزته (240 طربة من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام، مبلغ مالي، 8 هواتف محمولة).

وتم ضبط أسامة ر. م، مواليد 1990، مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (4000 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول)، نصيف ن. ن، مواليد 1992، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا، حال تواجده بدائرة مركز شرطة ديرمواس، وبحوزته (4 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول).

الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة





تم ضبط على ع. ح، 28 سنة، وأدهم م. م، 20 سنة، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "سلاح ناري" مقيمان بمحافظة قنا، حال تواجدهما بمدينة أسيوط الجديدة، وبحوزتهما (12000 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.