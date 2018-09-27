الاتحاد الأوروبي يعد تدابير طارئة تحسبًا لخروج بريطانيا دون اتفاق

أفاد تقرير إخباري، بأن الاتحاد الأوروبي بدأ يستكشف التدابير الطارئة التي قد يحتاج إلى اتخاذها دون تعاون من المملكة المتحدة، إذا ما مضت للخروج من التكتل "دون اتفاق".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة على اجتماع عُقد أمس في بروكسل بحضور ممثلين عن حكومات الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد، فإن الممثلين بدأوا في مناقشة الخطوات الأحادية التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي في حال انهيار المفاوضات قبل مغادرة بريطانيا للاتحاد في 29 مارس.

ولفتت المصادر إلى أن المشاورات حساسة بشكل خاص لأن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يُنظر إليه على أنه يعطي المملكة المتحدة أي مبرر للتفكير في أن هناك أي بديل لاتفاق الخروج المطروح.

ووفقاً للوكالة، يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الفشل في الوصول إلى اتفاق سيؤدي إلى تهاوي الثقة بين بريطانيا والحكومات الأخرى، ما يقلل من فرص أي تعاون ويجبر الاتحاد الأوروبي إلى تولي الأمور بنفسه.

ووصلت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أكثر مراحلها حساسية، حيث لا تزال تراوح مكانها مع اقتراب مهلة محددة لها في منتصف نوفمبر القادم.

ولا يتوقع المسؤولون في بروكسل حدوث أي تقدم في أي مفاوضات بشأن انسحاب منظم قبل إزاحة رئيسة الوزراء البريطانية لعقبة مؤتمر حزب المحافظين الذي سيمتد حتى الثالث من أكتوبر.

كما يأملون في تحقيق تقدم في الوقت المناسب من أجل تمهيد الطريق لعقد قمة مقترحة في 18 أكتوبر.