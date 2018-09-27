رئيس جامعة القاهرة يؤكد ضرورة توفير كافة عناصر الجودة للعملية التعليمية

انتظمت الدراسة بجامعة القاهرة، في أسبوعها الأول، بجميع الكليات بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2018/2019، وشهدت المحاضرات اقبالا كثيفاً من الطلاب.





وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ضرورة انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول لبدء الدراسة، وتسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية وفق جدول زمني محدد، وضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية العلمية والثقافية والفنية والرياضية والإجتماعية بين الطلاب وتوسيع قاعدة المشاركة بينهم.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استقبلت الطلاب الجدد والقدامي في الأسبوع الأول للدراسة والإحتفاء بهم، لافتاً إلي أن إدارة رعاية الشباب بالجامعة تواصل استقبال الطلاب الجدد والقدامي ومساعدة الطلاب الجدد في تعريفهم بنظام الدراسة والأنشطة الطلابية المختلفة.





وأشار الخشت، إلى ضرورة توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع، والانتهاء من توزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة إنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشئون الطلاب واستخراج الكارنيهات لهم.



