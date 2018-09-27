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الداخلية تواصل تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:23 م
الداخلية تواصل تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
ارشيفيه
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هبه عبد الحفيظ
 

تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.


وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الإستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.


فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الري والصرف.


وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية ببني سويف: تأمين تنفيذ إزالة (9) حالات تعدى متنوعة، بالأقصر: تأمين تنفيذ إزالة (12) حالة تعدى، بالبحيرة، تأمين تنفيذ إزالة (15) قرار تعدى، بالشرقية، تأمين تنفيذ إزالة (15) قرار تعدى، أسيوط، تأمين تنفيذ إزالة (45) حالة تعدى متنوعة، الغربية، تأمين تنفيذ إزالة (47) قرار تعدى متنوعة، المنوفية، تأمين تنفيذ إزالة (40) قرار تعدى، سوهاج، تأمين تنفيذ (68) قرار إزالة تعديات، أسوان، تأمين تنفيذ (2) قرار إزالة لحالات تعدى على أملاك الدولة، المنيا: تأمين تنفيذ إزالة (87) قرار تعدى، كفر الشيخ: تأمين تنفيذ إزالة (42) حالة تعدى متنوعة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات. 

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