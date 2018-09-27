داعشي يعترف: أردنا تسميم المياه في لبنان والخارج

أعلن الأمن العام اللبناني الخميس أنه أوقف داعشيًا كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في لبنان والخارج.

وكشفت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها أنها أوقفت لاجئاً فلسطينياً في لبنان يدعى "م. ح. أ." (مواليد 1991) لانتمائه إلى تنظيم داعش وتواصله مع إرهابيين في الداخل السوري.

وقد اعترف الموقوف بما نسب إليه من اتهامات وبارتباطه بأحد كوادر التنظيم في سوريا، ويدعى "أبو جلاد" الذي كلفه بتصنيع المتفجرات، وتركيب مواد سامة.

كما أقر أنه، بناء على طلب "أبو جلاد"، أقدم على تركيب كمية من السموم القاتلة بالاشتراك مع شخص آخر يقيم في إحدى الدول الأجنبية، ويتردّد إلى لبنان للزيارة، بهدف تنفيذ عمليتين نوعيتين في لبنان والخارج.".

وتضمنت إحدى العمليتين دس السم في أحد خزانات المياه، التي يتزوّد منها يومياً أحد صهاريج الجيش اللبناني بالمياه لنقلها إلى الثكنات العسكرية، وذلك بهدف قتل أكبر عدد ممكن من العسكريين.