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محافظ سوهاج: رئيس الوزراء اطمأن على مواجهة التحديات وحل المشكلات (فيديو)

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:28 م
محافظ سوهاج: رئيس الوزراء اطمأن على مواجهة التحديات وحل المشكلات (فيديو)
أحمد الأنصاري
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ندى محمد
 
قال أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن زيارة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمحافظات خلال الفترة الحالية تأتي لمتابعة تنفيذ التكليفات المنوطة بالمحافظين الجدد، مشيرا إلى أن الزيارة تضمنت جولة تفقدية لمدينة سوهاج الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الثالث التي تم إنشائها على أحدث تكنولوجية. 

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن المحافظ زار جامعة سوهاج والتي كان بها عدة تحديات تم التعامل معها، بالإضافة إلى زيارة المدارس والتأكد من تطبيق النظام الجديد في رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي وتفاعل الطلاب مع الأنشطة، متابعا أنه تم التواصل مع أصحاب الصناعات الصغيرة وبحث كيفية تسويق المنتجات لزيادة الإنتاج بالسوق المحلي.
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