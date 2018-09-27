بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك يكرم الخريجين (صور)

احتفلت بالامس لجنة خدمة الشباب الايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك بالخريجين تحت رعاية ومشاركة غبطة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وحضور الاستاذ رامي فضل مسئول اللجنة، بقاعة النيل التابعة لكنيسة سان جوزيف بوسط البلد.





بدأ الاحتفال بمارش ( عرض طبل ) من كشافة القديس انطونيوس للأقباط الكاثوليك بالفجالة مع القائد جوزيف رفعت، وقام بافتتاح الحفل مسئول اللجنة رامي فضل وذلك بتهنئة الخريجين وذكره لتغريدة البابا فرنسيس " ان الفرح هو الشئ الوحيد الذي يزيد عند اقتسامه "، وبعد ذلك بدأ الاحتفال بصلاة مع الاخت امال وهي تأمل لآية " اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم بأسم الاب والابن والروح القدس، وعلموهم ان يحفظوا كل ما اوصيتكم به، وهاءنذا معكم طوال الايام الي نهاية العالم،متي ٢٨:١٩-٢٠ " ثم صلاة جماعية من كتابة شاب من الشباب، ومن ثم قام ديفيد ايميل من لجنة الشباب بتقديم موقف حياتي كتقديم لبداية الحفل وتقديم اول فقرات الحفل وهو فريق God's way " طريق الله " التابع لكنيسة قبة الهوا للأقباط الكاثوليك والذين ابدعوا وملئوا الحفل بطاقة من خلال ترانيمهم واغانيهم، ومن ثم تم عرض اسكتش ساخر عن العمل من قبل شباب اللجنة.





وتخلل الاسكتش فيلم تسجيلي قصير تعريفا بالخريجين واحتفالا بهم، ومن ثم فريق كواليس المسرحي والذي قدم عرض غنائي تمثيلي عن الانسان وانواع علاقاتة الاشخاص بالله، وايضا تم عرض فاصل كوميدي عن العمل من ماجد موريس تخلله فقرة مشتركة تفاعلية بين المقدمين ديفيد ايميل وماجد موريس الي الخريجين واولياء امورهم، بالاضافة الي ذلك فقد تلا هذه الفقرة التفاعلية فقرة غنائية من الشاب شريف شادي وتقديم هاني رأفت للغناء بطريقة مبتكرة مع تفاعل كبير من الخريجين.





ومن ثم قام مسئول لجنة الشباب رامي فضل بالترحيب بغبطة البطريرك الانبا ابراهيم اسحق، الذي وجه كلمة للشباب الخريجين وتمحورت حول ان الحياة العملية بالتأكيد بها تحديات ولكن بالعمل الجاد والتفاني يمكن العبور منها واهمية معرفة اننا نعيش في مجتمع وليس بمفردنا واننا يجب ان نستخدم وسائل التواصل ان تصبح وسائل اتصال ببعضنا البعض، كما واضاف غبطته عن موضوع التبعية والذي سيناقشه ايضا سينودس الاساقفة المنعقد بروما عن ( الشباب والايمان وتمييز الدعوات )، وان الله يعمل خلال الانسان ومع الانسان برضا الانسان، وانه يجب علي الشباب الا يخافوا من المستقبل وان يواجهوا السلبية واختتم غبطته كلمته للخريجين داعيا اياهم ان يكونوا دوما ايجابيين وايضا بتمني لهم الخير في مستقبلهم ومرحلتهم الجديدة في الحياة، وتلي كلمة غبطته شكر من مسئول اللجنة للمسئولين عن الحفلة وهم ريم مفيد وتوني اشرف ومن ثم تم عرض فيديو مسجل عن التجهيزات للحفلة وسحب علي جوائز من الحضور، واختتاما لليوم تم تسليم الشهادات للخريجين.