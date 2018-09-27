تخريج 17 فنانا من الدفعة الثامنة لبيت جميل للحرف التقليدية بالحرف التقليدية بالفسطاط

أقيم بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط" خلف جامع عمرو بن العاص" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأربعاء 26 سبتمبر، حفل تخرج الدفعة الثامنة من برنامج بيت جميل للحرف التقليدية والتي تقام بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز.

حيث تم تخريج " 17 " فنانا في مجالات الخزف ، النجارة، النحاس، الجبس، وبدأ الحفل بتفقد مشروعات الخريجين، وأعقبه توزيع شهادات التخرج علي الفنانين وهم : أسماء الصاوي" خزف" ، أميرة موسي " خزف"، آية عبد الباسط " خزف"، داليا مصطفي" خزف"، رانيا حافظ "اعمال خشبية"، رباب سالم "أعمال معدنية"، شاهيناز هشام " خزف"، شيرين خليل" جبس وزجاج" ، فرح المصري " خزف"، فريدة سويلم "أعمال خشبية"، كرم توفيق" خزف"، محمد الزغبي " أعمال خشبية" ، محمد جمال " أعمال خشبية" ، مصطفي عبد المعطي " خزف"، منار صالح " أعمال معدنية" ، نسرين عبد الشكور " أعمال خشبية"، نرفان طلحة " أعمال خشبية".

قام بتوزيع الشهادات د. هشام جمعة مدير مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ، نيابة عن أ.د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أستاذ العمارة المصري الدكتور خالد عزام مدير مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية بلندن، دلفينا بوتسيني مدير البرامج الخارجية بالمدرسة المهندس ممدوح صقر مدير برنامج بيت رزق جميل .