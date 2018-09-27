التحفظ على طالب شوهَّ وجه طفلة بعد فشله في اغتصابتها ببلبيس بالشرقية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، على طالب؛ لقيامه بتشويه وجه طفلة جارته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز بلبيس، بعد خطفها وفشله في اغتصابها.



تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من والد الطفلة "ر.ه.س" 9 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، من قرية تابعة للمركز، يتهم فيه "محمد.ح.م" طالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، ومقيم بذات القرية، بخطف الطفلة وتشويه وجهها بعدما فشل في اغتصابها.



واستغرقت الطفلة 6 ساعات في غرفة العمليات لمداواة جروحها، فيما تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 43936 جنح مركز بلبيس لسنة 2018.