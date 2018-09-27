قرارات جديدة من "تعليم الفيوم" لمديري المدارس (صور)

عقد الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية بحضور الأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية ومديري عموم ديوان المديرية.





وأكد وكيل التعليم، خلال الاجتماع، ضرورة المتابعة المستمرة وحضور طابور الصباح لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمدارس، وتفعيل الإشراف اليومي بجميع مدارس الفيوم، وتفعيل خطط مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل بالديوان وإرسال نسخة من التقرير اليومي لمكتب مدير المديرية، مشيرًا إلى عدم استخدام أي وسيلة من وسائل الإعلام إلا بتصريح كتابي من مدير المديرية، وضرورة التواصل المباشر مع مديري المديرية فى حالة حدوث أى شئ فى أى مدرسة من مدارس المحافظة.



كما طالب بإعداد خطة يومية لمديري المدارس لمتابعة المدرسة والاهتمام بنظافة المدرسة وتفعيل الإشراف اليومي والمتابعة الفنية للمعلمين بالفصول، وتفعيل الأنشطة التربوية لأن النشاط التربوي مكمل تعليمي هام، وتشكيل لجان من المعلمين بكل مدرسة (لجنة الجدول المدرسي – لجنة الإشراف اليومي – لجنة الصيانة..).





وتقرر تدريب مديري المدارس الابتدائية ومديري مدارس التعليم الأساسي على مستوى المحافظة على النظام التعليمي الجديد وذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين، وإجراء مأمورية فورًا اليوم للمعلمين المنتدبين للعمل بالمدارس اليابانية بالفيوم.