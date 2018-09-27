مفاجأة.. الأهلي يربح 300 مليون جنيه من فسخ عقد "صلة" السعودية

ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي وصول الخطاب الرسمي بفسخ عقد رعاية شركة صلة السعودية للنادي الأحمر بعد البيان الصادر عنها أمس الأربعاء.

ويترقب النادي الأهلي وصول خطاب الفسخ رسمياً من شركة صلة السعودية للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي بالعقد المبرم بين الطرفين والذي يبلغ 250 مليون جنيه بالإضافة إلى قمية خطاب الضمان والذي يقدر بـ 50 مليون جنيه وفقاً للعقد.

وكانت شركة "صلة" قد نجحت في الفوز بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة مقابل نصف مليار جنيه، بعد منافسة شركتي "برزنتيشن" و"الأهرام".