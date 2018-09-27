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"البيت اليهودي": لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:13 ص
البيت اليهودي: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية
نفتالي بينيت
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وكالات
 

قال وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية، حتى لو كانت منزوعة السلاح.

 

وذكر بينيت في حديث إذاعي، الخميس "لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية، ولن نسمح لشركاء الائتلاف بجر الحكومة إلى اليسار"، مشيرا إلى أن حزبه قد انتخب لكي يمنع إقامة دولة فلسطينية، مدعيا أنه يوجد دولة فلسطينية في قطاع غزة.

 

وأضاف أنه يجب على إسرائيل أن تصر على مصالحها، وأن أي دولة فلسطينية ضمن أي صيغة غير مقبولة. وردا على سؤال حول ما إذا كان يدعم إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، أجاب بينيت، الدولة هي دولة.

 

وتابع أن "الدولة هي التي تقرر من وكم عدد المواطنين فيها، تخيلوا الملايين من أبناء اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يصلون الضفة الغربية، وفجأة يقولون إن عائلاتهم لم تأت من رام الله، وإنما من يافا".

 

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أمس، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، إنه يفضل حل الدولتين، طالما أن دولة الفلسطينيين منزوعة السلاح.

 

بدوره أكد ترامب دعمه لحل الدولتين، وقال "أنا أحب حل الدولتين".

 

المزيد عن: نفتالي بينيت البيت اليهودي اسرائيل إقامة دولة فلسطينية
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