"البنوك" يقود البورصة السعودية إلي الصعود بمستهل التعاملات

شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أداءًا إيجابيًا، في مستهل جلسة اليوم الخميس، مدعوما بارتفاع البنوك والمواد الأساسية، وخالف الاتصالات الاتجاه ليقلص مكاسب السوق.





وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.33% بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت نحو 26.35 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,919.9 نقطة.





وجاء مؤشر السوق الموازي "نمو"، باللون الأخضر بارتفاع هامشي في هذه الأثناء، في ظل تباين أداء الأسهم.





وصعد "الموازي" 0.1%، مضيفا 2.73 نقطة إلى رصيده ليصل إلى مستوى 2,624.89 نقطة.





وبلغت كمية التداول، بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات 69.5 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.05 مليار ريال من خلال 12.27 ألف صفقة.





وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات بـ"تداول"، وتصدر قطاع السلع طويلة الأجل المكاسب بارتفاع نسبته 1.52%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.99%.





وعلى مستوى القطاعات الكبرى، فقد سجل "البنوك" ارتفاعا نسبته 0.74%، وصعد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.17%.





واقتصرت الخسائر على 6 قطاعات، تصدرها قطاع الاتصالات، الذي هبط 0.88%، تلاه القطاع العقاري، بنسبة تراجع بلغت 0.55%.





وفيما يخص أداء الأسهم بالسوق الرسمي، فقد تصدر سهم "العبداللطيف" المكاسب بارتفاع نسبته 6.58%، وسجل سهم "الاتصالات"، أعلى الخسائر، بتراجع نسبته 1.42%.





وشهد السوق الموازي "نمو"، ارتفاع "بحر العرب" بنحو 3%، مقابل تراجع "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.31%.





وعاد اللون الأحمر للمؤشر العام للسوق السعودي، بنهاية جلسة أمس الأربعاء، بعد 5 ارتفاعات متتالية، في ظل أداء سلبي لقطاع المواد الأساسية القيادي، واستطاع السوق الموازي "نمو" أن يغلق مرتفعا



