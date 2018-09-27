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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 27-9-2018

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:04 ص
أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 27-9-2018
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الفجر الاقتصادي
 
شهدت أسعار الأسمنت، في السوق المحلي، استقرارًا ملحوظًا، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 27-9-2018، حيث بلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 850 جنيهًا للطن.


وبلغ متوسط سعر أسمنت النصر 835 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الصخرة 830 جنيهًا للطن، وأسمنت التعمير 835 جنيهًا للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت السويدي 855 جنيه، وأسمنت طرة 853 جنيهًا، وسجل أسمنت سيناء 838 جنيهًا، وأسمنت حلوان 853 جنيهًا، كما بلغ أسمنت السويس 843 جنيهًا.

فيما سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1800 جنيهًا، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 1800 جنيه، وسوبر سيناء 1750 جنيهًا، ورويال العادة 1770 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1800 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 755 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 755 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 755 جنيهًا للطن.

وبلغ متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيه للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 910 جنيه للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 875 جنيه للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 890 جنيهًا للطن.

أما عن أسعار الجبس، سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.
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