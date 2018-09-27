هل السكر يسبب الإصابة بمرض السكري؟

هل تناول السكر يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري؟!





تقول الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون بإستمرار المشروبات المحلاة بالسكر المضاف لديهم خطر أكبر بنسبة 25٪ للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.





شرب مشروب واحد كل يوم محلي بالسكر المضاف يجعلك عرضة بنسبة 13 ٪ للإصابة بمرض السكري. ما يثبت ذلك أن أغلب البلاد التي تستهلك كميات كبيرة من السكر المضاف لديها نسبة عالية من المصابين بمرض السكري من النوع الثاني. ولكن حتى الأن لم تثبت هذه الدراسات أن تناول السكر يسبب مرض السكر بشكل صريح.





يعتقد العديد من الأطباء أن تناول السكر المضاف يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.





يتسبب في الأصابة بالمرض بشكل مباشر بسبب تأثير الفركتوز على الكبد .قد تؤدي هذه التأثيرات إلى حدوث إنتاج كميات غير طبيعية للأنسولين في البنكرياس و بالتالي زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى.





كما يتسبب تناول السكر المضاف في الأصابة بمرض السكر بشكل غير مباشر من خلال زيادة الوزن وزيادة الدهون في الجسم وهي أيضاً عوامل تؤدى للإصابة مرض السكري.





كما أكدت الدراسات أن تناول الكثير من السكر المضاف يؤدى إالى الشعور بالجوع وبالتالي زيادة كميات الطعام المتناول وزيادة الوزن.



