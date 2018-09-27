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صدام بين كارتيرون والأهلي بسبب صالح جمعة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:52 ص
صدام بين كارتيرون والأهلي بسبب صالح جمعة
صالح جمعة
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عمرو مصطفى
 

نشب صدام بين لجنة الكرة بالنادي الأهلي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب مصير صالح جمعة لاعب الفيصلي السعودي السابق.

 

وشاهد كارتيرون العديد من السيديهات الخاصة بصالح جمعة مع الأهلي قبل رحيله والفيصلي السعودي أيضاً وأبدى المدير الفني إعجابه باللاعب ورحب بوجوده في يناير مع الأهلي.

 

يأتي هذا في الوقت الذي وضعت لجنة الكرة بالأهلي شرطان من أجل استمرار صالح جمعة مع الفريق بالالتزام خارج وداخل الملعب والبعد السهر والأزمات التي طاردته وكانت سبباً في رحيله عن الفيصلي، بالإضافة إلى التألق في الفترة القادمة واستعادة مستواه الفني المعروف عنه.



 

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