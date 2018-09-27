منظمة دولية تناشد ألمانيا الضغط على أردوغان لإطلاق سراح المعتقلين

ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة الألمانية، قبل الزيارة المنتظرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبرلين، الضغط على أردوغان من أجل إطلاق سراح المحتجزين في تركيا.

وقال الأمين العام للمنظمة في ألمانيا ماركوس بيكو اليوم الخميس: "إذا كانت الحكومة التركية تسعى لبداية جديدة في العلاقات الدولية، فيتعين عليها أولاً الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف: "لابد من إنهاء استخدام القضاء كأداة وإطلاق سراح أي محتجزين بشكل تعسفي والامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن أكثر من 150 صحافياً يقبعون حالياً في سجون تركية، لافتاً إلى أن ذلك أكثر مما هو عليه في أية دولة أخرى بالعالم، وقال: "من يعرب عن انتقاده تجاه الحكومة، يتعين عليه توقع الاعتقال في أي وقت".

وذكر بيكو أنه تم إغلاق مئات المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية في تركيا خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً قمع أية احتجاجات سلمية.

وأشار الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بألمانيا إلى أن الحكومة التركية تنشر بذلك مناخاً من الخوف وتُسكت أية أصوات ناقدة لها.

من المقرر أن يصل أردوغان بعد ظهر اليوم الخميس إلى برلين، على أن يبدأ البرنامج الرسمي للزيارة غداً الجمعة.