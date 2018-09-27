سيلينا جوميز تبتعد عن الأضواء بسبب تعليقات السوشيال ميديا

اعتذرت النجمة العالمية سيلينا جوميز لمعجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفائها خلال الفترة القادمة عن الأنظار.





وأعلنت سيلينا جوميز في تعليقها على صورة جديدة لها عبر صفحاتها الرسمية على السوشيل ميديا أنها تريد أن تعيش حياتها بعيدًا عن الأضواء لفترة قصيرة، وذلك لأنها تتلقى الكثير من التعليقات التي تجرحها وتؤلمها عندما تنشر صور لها أو تكتب أي منشور خاص بها.





الجدير بالذكر أن سيلينا جوميز كانت قد تلقت طيلة الفترة الماضية تعليقات تنوعت بين انتقادها لزيادة وزنها بعد انفصالها عن النجم العالمي جاستين بيبر واتّهام البعض لها بأنها قامت بعمليات تجميل عدّة وغيرها من الإدّعاءات التي اعتبرتها إساءات مباشرة لها.