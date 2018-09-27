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"المركزي": الانتهاء من المقاصة بين البنوك بالدول العربية في 2020

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:01 ص
المركزي: الانتهاء من المقاصة بين البنوك بالدول العربية في 2020
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الفجر الاقتصادي
 
أعلن أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع المقاصة العربية للتسوية بين الدول العربية في عام 2020.  

وأضاف حسين، خلال المائدة المستديرة التي عقدها اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع يضم أكثر من 20 دولة عربية وهو عبارة عن غرفة مقاصة بين الدول الأعضاء تستهدف نقل الأموال بطريقة سهلة وسريعة وآمنة. 

ومن جانب آخر، أشار حسين إلى أن المجلس القومي للمدفوعات يعمل من خلال منهج علمي وفي إطار متكامل لتحقيق مجتمع اقل اعتمادا على أوراق النقد. 

وأضاف أن نظام الدفع الإلكتروني ينهي المشكلات المرتبطة بحمل النقد الكاش فضلا عن العوائق الناتجة عن مشقة الحصول وما يتبعه من مصاريف انتقال بالإضافة إلى مخاطر التعرض لعمليات السرقة والسطو. 

وأوضح حسين أن التوسع في عمليات الدفع الالكتروني تنعكس ايجابيا على معدلات النمو الاقتصادي من خلال إمكانية استغلال الأموال في التوسع في إقراض المشروعات ، كما أنها تقلل من عمليات طباعة النقود وكذلك تكاليف عمليات تغيير النقد التالف. 
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