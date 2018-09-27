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الأهلي: نحترم تعاقداتنا ولا تنشغلوا بانسحاب الرعاة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:57 ص
الأهلي: نحترم تعاقداتنا ولا تنشغلوا بانسحاب الرعاة
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الفجر الرياضي
 
علق طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على انسحاب شركة صلة من رعاية النادي الأحمر.

وقال عضو الأهلي في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير، الأهلي به نظام وقائي، ولم يصل أي خطابات رسمية إلى مقر النادي حتى الآن".

وتابع: "الأهلي عبر مر تاريخه يحترم تعاقداته، ومجلس الإدارة يصب كل اهتمامه وتركيزه على تيسير وسائل إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وواصل: "نناشد جماهير الأهلي بالتركيز مع فريقه فقط و دعمه و تشجيعه دون النظر إلي أي شيء اخر و أن يبعد عن أي اشخاص و أن يركز في دعم ناديه و لاعبيه فهو سندهم في الازمات .

واختتم: " الأهلي لم يصله أي إخطار رسمي من كاف بتوقيع عقوبة على الجماهير الأهلي، فيما لم يعلن الاتحاد الأفريقي أي قرار حتى الأن".
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