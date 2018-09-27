وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق مسابقة أدبية بعنوان "مفتاح الدار" للأطفال

أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية، مسابقةً أدبيةً في كتابة القصة القصيرة للأطفال والشباب اليافعين بعنوان "مفتاح الدار"، وذلك بالتعاون مع مركز وطن للثقافة والفنون.





وقال مدير عام الآداب في الوزارة سامي أبو وطفة: "إن المسابقة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على رعاية الأطفال المبدعين والأجيال الناشئة والاهتمام بمواهبهم وتعزيزها وصقلها، لافتاً إلى أن عالم الأطفال يضج بالأحلام والخيال، وحب الاكتشاف والمغامرة.





وأضاف إن المسابقة تستهدف الأطفال ضمن الفئة العمرية من 14-18 عاماً، وتتناول موضوعات حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وحق العودة، وذلك لتعزيز ارتباط الأطفال بقضاياهم الوطنية.





وأشار إلى أنه يشترط للمشاركة في المسابقة أن تكون القصة من إنتاج الطفل ومن وحي خياله، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى، وأن لا تكون فازت في مسابقات سابقة، ولا تزيد القصة عن 5 صفحات من مقاس A4، مبيناً إلى أن استلام المشاركات سيبدأ من تاريخ 29/9/2018 ويستمر حتى 1/11/2018، عبر البريد الإلكتروني: [email protected]





يشار إلى أن وزارة الثقافة أطلقت الأسبوع الماضي بالتعاون مع صالون طوقان الأدبي مبادرة لتقليد أطفال لعدة مناصب في عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك للمساهمة في تعزيز القدرات القيادية والإبداعية لديهم، وتعريفهم بالإجراءات الإدارية، وآليات العمل المؤسساتي.