نقيب المحامين يشكر المحافظ ومدير أمن البحر الأحمر على جهدهم‎

شكر سامح عاشور، نقيب المحامين، اللواء أركان حرب أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على رعايته الخاصة للمؤتمر العام السنوي المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر الجاري، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، والمؤتمر المقبل.





كما شكر "عاشور" خلال الجلسة النقاشية التي انعقدت مساء أمس الأربعاء، بمسرح القيادات الأمنية وعلى رأسها مدير الأمن، مضيفا: "بسبب المؤتمر الذي تواجد مع رجاله في والقيادات الأمنية بالمحافظة في أثناء تأمين الجلسة الافتتاحية الإثنين.





وأوضح "عاشور"، "التقيت بمدير الأمن في أثناء دخولي الجلسة واقفا بين رجاله لتأمين المؤتمر، وكذلك تأمين كافة الفاعليات"، كما وجه الشكر المسئولين على المستوى الإداري والسياحي الذين قدموا كافة الإمكانيات لنا".



