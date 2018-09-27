رئيس الوزراء يتفقد كلية طب الأسنان والصالة المغطاة بجامعة جنوب الوادي ويلتقط صورا مع الطلاب

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على متابعة سير العملية التعليمية بجامعة جنوب الوادي بمدينة قنا، حيث تفقد كلية طب الأسنان بالجامعة، والتقى عددا من الطلاب هناك في أثناء تلقيهم التدريب العملي بأحد المعامل المحدثة مؤخرا بنحو 32 جهازًا جديدًا في مجال علاج الأسنان، لتدريب الطلاب وفق أحدث ما يتيح لهم مواكبة التطور.





وجاء ذلك في إطار متابعة العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد.





كما تفقد الصالة المغطاة للألعاب الرياضة داخل حرم جامعة جنوب الوادي، المقامة على مساحة 3600 م2، وتقام عليها مباريات كرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وخماسي كرة القدم، وتتسع لعدد 2000 متفرج، وشاهد رئيس الوزراء عددا من أنشطة الطلاب في الرياضات المختلفة، وذلك في اطار متابعة تكليفات الرئيس بالتوسع في الأنشطة الرياضية داخل الجامعات لاستثمار طاقات الشباب.





والتقط رئيس الوزراء الصور التذكارية مع عدد من طلاب الجامعات، الذين يؤدون نشاطهم الرياضى، وتمنى لهم التوفيق فى دراستهم، مثمنا دور ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.



