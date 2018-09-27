"عاشور" يكلف نقيب البحر الأحمر وعضو مجلس العامة بالإعداد لمؤتمر المحامين المقبل

جدد سامح عاشور نقيب المحامين، تأكيده على انعقاد المؤتمر السنوي العام للمحامين، بمدينة الغردقة العام المقبل، مشيرا إلى أن تلك أحد توصيات المؤتمر.





وأعلن "عاشور" خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر العام السنوي المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر الجاري، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال: "كما تقرر زيادة أيام المؤتمر وإضافة يم أخر، والتجربة العملية أثبتت حاجتنا له، وكنا نتمنى أن تكون غدا الجلسة الختامية مساءٌ وسنعوض ذلك في الانعقاد القادم في الغردقة".





وكشف: "كلف نقيب فرعية البحر الأحمر محمد جمعة، وعضو مجلس النقابة عن البحر الأحمر صفوت كمال، من الآن بالبدء في ترتيبات الانعقاد القادم للمؤتمر، للحصول على أفضل الأسعار وتوحيد مستوى الفنادق"، مضيفا: "لن نسمح بأي تفريق بين محامي وأخر، وما حدث بالمؤتمر الحالي غير مقصود نتيجة لضيق الوقت بعد اختيار مكان انعقاد المؤتمر وهو ما لا يتواجد الآن للمؤتمر المقبل".





وأردف: "السعادة التي أراها على وجوهكم رغم بعض المشاكل تؤكد صدق المشاعر، ونحن في جمعية عمومية اختيارية مدفوعة الأجر من المحامين من خلال اشتراك هذا المحامي، كما أنها احتفالية رفيعة المستوى يتجمع فيها المحامين من كافة محافظات الجمهورية".



