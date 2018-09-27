"قنديل" ينفى توقيع عقوبة على جماهير الأهلي من جانب الكاف

نفى طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على ما تردد من أنباء حول توقيع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عقوبات ضد النادي، بداعي تجاوزات الجماهير في مباراة حوريا الغيني، ضمن إياب دور الثمانية بدوري الأبطال.





كانت قد ترددت أنباء على بعض وسائل الإعلام المختلفة، أن الأهلي قد تعرض لعقوبة بإقامة مباراتين دون جمهور بدوري الأبطال بالإضافة لتوقيع غرامة مالية، بداعي الهتافات المسيئة للجماهير في مباراة حوريا الغيني.





وقال قنديل في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت" أن الأهلي لم يصله أي إخطار رسمي من كاف بتوقيع عقوبة على الجماهير الأهلي، فيما لم يعلن الاتحاد الأفريقي أي قرار حتى الأن.