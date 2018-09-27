السجن 6 سنوات لـ4 أشخاص ضُبط بحوزتهم 25 ألف قرص "ترامادول" بالعاشر من رمضان

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 636 جنايات ثان العاشر من رمضان لسنة 2018.



وعاقبت المحكمة 4 أشخاص بالسجن لمدة 6 سنوات لكلٍ منهم؛ لاتهامهم بحيازة 25 ألف قرص من عقار "الترامادول" المُخدر.



كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "أحمد.ف.ي.م.ر" 39 سنة، مُعلم أول لغة إنجليزية، مُقيم بقرية "منشية رضوان" التابعة لدائرة مركز أبو كبير، و"محمد.م.ف.ع.ر" 42 سنة، تاجر مواشي، و"محمد.هـ.م.هـ" 35 سنة، حفار بشركة بترول وصاحب ورشة لتشكيل المعادن، و"أحمد.ر.م.ع" 27 سنة، عامل بمحل بويات، مُقيمين بحي "السلام" بكفر صقر، بحوزتهم 25 ألف قرص لعقار "الترامادول" المُخدر.



وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.