للرجل.. تعرف على أعراض خمول الغدة الدرقية

تتواجد الغدة الدرقية في مقدمة الرقبة فوق عظام الترقوة تماماً وهي صغيرة الحجم مقارنة بوظائفها العظيمة، حيث أنَّها مسؤولة عن تنظيم عمليات الأيض في الجسم وإفراز هرمونات النمو كما أنَّها تنظم عمل جهاز الدوران و الجهاز العصبي والجهاز التناسلي من خلال مجموعة من الهرمونات، وعندما تتعرض الغدة لأي نوع من الخمول تحدث خلل في وظائف الجسم، ومن أعراض الخمول التي يتعرض لها الرجل:-





الخصوبة

كما ذكرنا سابقاً فإنَّ هرمونات الغدة الدرقية لها دور تنظيمي في الجهاز التناسلي، و نقص بعض هذه الهرمونات بسبب الخمول يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات أخرى تدعى البرولاكتين.

يؤدي ارتفاع البرولاكتين إلى انخفاض نسب التستوستيرون وبالتالي نقص في عدد الحيوانات المنوية التي ينتجها الرجل، مما يؤدي إلى الإصابة بالعقم أو صعوبة بالإنجاب و الذي يمكن تخطيه بتناول علاجات خمول الغدة الدرقية.





القدرة الجنسية

مرة أخرى انخفاض نسب التستوستيرون بسبب خمول الغدة الدرقية، ويؤدي إلى ظهور مشاكل في الرغبة و القدرة الجنسية.

تم إثبات ذلك من خلال دراسة أجريت على مجموعة من الرجال الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية، و وجدوا أن جزء منهم يعاني من ضعف الانتصاب أو عدم القدرة على الاستمرار.

كما ظهر أن جزء أخر من المجموعة يعاني من سرعة القذف و انخفاض الرغبة الجنسية.

الجدير بالذكر أنَّ هناك بعض الرجال الذي يعانون من جميع هذه الأعراض مجتمعة.





الأعراض الأخرى التي قد يعاني منها الرجال والتي قد تتشابه إلى حد كبير مع الأعراض التي تظهر على السيدات هي كل الاتي:

انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل مستمر حتى خلال الطقس الحار.

الإعياء المستمر الضعف العام و فقدان الطاقة بشكل غير مبرر.

الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي و لا سيما الإمساك.

المشاكل الذهنية و التي تتمثل في الاكتئاب و خمول الدماغ.

زيادة الوزن المستمر حتى خلال التقيد بحميات تخسيس الوزن.